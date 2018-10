Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 octobre 2018 15:17 21. octobre 2018 - 15:17

Tenante du titre, Caroline Wozniacki (no 2) a été battue pour son entrée en lice dans le Masters WTA de Singapour.

La Danoise s'est inclinée 6-2 6-4 devant la Tchèque Karolina Pliskova (no 7) dans le cadre du groupe blanc. La gagnante du dernier Open d'Australie a subi un revers pour le moins surprenant. Elle avait en effet remporté six de ses neuf précédents duels livrés face à Karolina Pliskova, et a conquis le titre à Pékin au début du mois pour son dernier tournoi disputé.

Finaliste huit jours plus tôt à Tianjin où elle avait battu Timea Bacsinszky en demi-finale, Karolina Pliskova a ainsi pris une cinglante revanche sur la défaite concédée face à Caroline Wozniacki un an plus tôt en demi-finale du Masters à Singapour. La grande Tchèque (1m86) a témoigné d'une grande solidité, effaçant les huit balles de break auxquelles elle a dû faire face. Et elle s'est emparée à trois reprises de la mise en jeu adverse.

Karolina Pliskova retrouvera mardi l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 6) dans le choc entre les gagnantes de la première journée de cette poule. Caroline Wozniacki se mesurera pour sa part à Petra Kvitova (no 4). La Danoise et la gauchère tchèque n'auront quasiment pas le droit à l'erreur après leur défaite initiale.

