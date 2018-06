Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juin 2018 21:38 03. juin 2018 - 21:38

Tête de série no 2 du tableau féminin, Caroline Wozniacki est en ballottage défavorable dans son 8e de finale à Roland-Garros.

La Danoise était menée 7-6 (7/5) 3-3 par la Russe Daria Kasatkina (no 14) lorsque les débats ont été interrompus en raison de l'obscurité. La lauréate du dernier Open d'Australie a peut-être laissé passer sa chance dans la première manche. Elle a ainsi servi pour le gain de ce set à 5-3, avant de mener 4/2 dans le jeu décisif. Elle n'aura quasiment pas le droit à l'erreur lundi à la reprise.

La gagnante de cet affrontement retrouvera en quart de finale la championne de l'US Open, l'Américaine Sloane Stephens (no 10), impressionnante vainqueur (6-2 6-0 en 52') de l'Estonienne Anett Kontaveit (no 25) dimanche. L'autre quart de finale de ce bas du tableau mettra aux prises Yulia Putintseva (WTA 98) et Madison Keys (no 13).

La Kazakhe, qui avait déjà atteint ce stade de la compétition à Paris il y a deux ans, a dominé la Tchèque Barbora Strycova (no 26) 6-4 6-3. Finaliste malheureuse du dernier US Open, Madison Keys jouera pour sa part son premier quart de finale dans le "French Open". L'Américaine a mis fin dimanche au parcours de Mihaela Buzarnescu (no 31), tombeuse du no 4 mondial Elina Svitolina au tour précédent. Elle a battu la Roumaine 6-1 6-4.

Neuer Inhalt Horizontal Line