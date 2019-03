Hêtraie du Plateau ou pin solitaire dans les Alpes: l'Inventaire forestier national, mené conjointement par le WSL et l'OFEV, a pris environ 30'000 photos dans toutes les forêts de Suisse. Cette banque d'images est désormais accessible sur Internet.

La Suisse compte plus de 500 millions d'arbres. Ce nombre est bien trop élevé pour qu'ils puissent tous être étudiés. L'inventaire forestier national (IFN) a néanmoins pour mission de collecter autant d'informations que possible sur l'état et l'évolution des forêts suisses.

Les collaborateurs de l'IFN ont effectué des mesures sur quelque 130'000 arbres de 6500 placettes d'échantillonnage à des intervalles de neuf ans. Ce suivi à long terme a été lancé dans les années 1980 par l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). La cinquième campagne de relevés est en cours depuis 2018.

Dès le mois d'avril, par tous les temps, les équipes se rendent sur les placettes d'échantillonnage et y mesurent tous les arbres à partir d'une certaine dimension, soit en moyenne douze arbres par placette, a indiqué jeudi le WSL dans un communiqué.

Ils relèvent en outre un ensemble de caractéristiques relatives à la structure du peuplement forestier: jeunes sapins, vieux hêtres ou érables élancés. Ils enregistrent également les quantités de bois mort au sol, les dommages aux arbres, et l'état des lisières. Au total, ils notent environ 300 caractéristiques par placette.

Vue à 360° sur la forêt

Depuis une dizaine d'années, les photos numériques ont également été intégrées au projet. Elles sont prises dans toutes les directions à partir du centre de la surface d'échantillonnage, qui est lui aussi photographié.

La plupart des prises de vues sont relativement banales et sont destinées à documenter la structure et l'aspect de la placette et du peuplement forestier. Elles permettront en outre de retrouver l'emplacement exact de la placette.

Plus de 30'000 photos ont été recueillies jusqu'ici. La majorité d'entre elles sont désormais disponibles en ligne sur "La forêt suisse en images". Depuis 2018, les équipes prennent même des clichés à 360° à l'aide d'un appareil photo à deux objectifs couvrant chacun 180°.

Evolutions intéressantes

Les photos ont déjà permis de mettre en évidence des évolutions intéressantes au cours des neuf dernières années, par exemple le reboisement de forêts de montagne claires, habitat idéal du grand tétras, espèce menacée, ou encore la régénération naturelle, le bois mort dans les forêts ravagées par les tempêtes ou les traces de l'exploitation du bois.

Les placettes d'échantillonnage de l'IFN se trouvent à toutes les altitudes et couvrent tous les types de forêts et d'arbustes. La collection sera élargie lorsque les prises de vues sur le terrain reprendront en avril prochain et les photos seront mises à jour régulièrement.

"Ces photos sont disponibles et nous souhaitons que les scientifiques et le public puissent y accéder", déclare Simon Speich, informaticien à l'IFN et responsable de l'application photo, cité dans le communiqué.

Il est possible de télécharger directement les images (via un lien) et de les utiliser librement, à condition de mentionner la source "IFN/WSL". Les coordonnées exactes des placettes d'échantillonnage restent néanmoins secrètes. Les photos susceptibles de révéler leur position sont supprimées afin d'éviter que ces placettes ne soient perturbées.

https://www.lfi.ch/resultate/photos/thumbnails-fr.php?lang=fr

Neuer Inhalt Horizontal Line