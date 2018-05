Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 mai 2018 20:59 21. mai 2018 - 20:59

Timea Bacsinszky a choisi de se séparer de son entraîneur de longue date Dimitri Zavialoff, a-t-elle fait savoir sur son site.

"Nous avons beaucoup discuté ces derniers temps et nous avons abouti à la conclusion que nous étions arrivés au bout de l’aventure", écrit la Vaudoise.

"Nous nous quittons en de bons termes et ne souhaitons pas commenter davantage notre décision", ajoute celle qui sera l'invitée principale d'une conférence de presse mardi à Ouchy, organisée par le tournoi WTA de Gstaad. Et qui aura bien de la peine à esquiver les questions à ce sujet qui ne manqueront pas.

Sous la férule de Zavialoff, depuis 2013, Bacsinszky a intégré par deux fois le top 10 mondial, en 2015 et 2016, et s'est hissée à deux reprises en demi-finale de Grand Chelem (à Roland-Garros). La Vaudoise a par ailleurs remporté trois tournois sur le Circuit (Acapulco, Monterrey et Rabat).

"Je vais désormais prendre le temps nécessaire pour trouver la bonne personne qui viendra compléter mon équipe", précise la joueuse qui se bat depuis de longs mois pour se remettre d'une blessure. Retombée à la 63e place à a WTA, Bacsinszky n'a pas gagné le moindre match cette année, que ce soit dans les trois tournois qu'elle a pu disputer ou alors en Fedcup.

Neuer Inhalt Horizontal Line