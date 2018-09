Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Issue des qualifications, Viktorija Golubic (WTA 100) a franchi le cap du 1er tour à Wuhan (CHN). La Zurichoise est venue à bout de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 88) 6-3 5-7 6-4.

Golubic a eu besoin de près de trois heures pour se défaire de la Valencienne de 21 ans, dans une rencontre qui a été un carnage du point de vue des serveuses (dix-sept breaks au total).

Le niveau de l'opposition devrait être sensiblement plus élevé en 16e de finale, puisque ce sera une autre Espagnole, Garbiñe Muguruza (WTA 14), qui fera face à la Zurichoise. Golubic a déjà battu une fois l'ancienne championne de Roland-Garros (2016) et Wimbledon (2017), lors de leur deuxième et dernière confrontation en date, sur le dur le Linz en 2016.

