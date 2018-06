Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juin 2018 17:32 14. juin 2018 - 17:32

La Swiss Football League a rendu public les calendriers pour les prochaines saisons de Super League et de Challenge League. Néo-promu, Neuchâtel Xamax débutera à Lucerne le samedi 21 juillet.

Le championnat de Suisse reprendra ses droits le samedi 21 juillet soit six jours après la finale de la Coupe du monde à Moscou.

Les matches Lucerne - Neuchâtel Xamax et Bâle - St-Gall ouvriront les feux. Le dimanche 22 juillet, le champion, Young Boys étrennera son titre avec la venue des Grasshoppers, Sion accueillera Lugano et le FC Zurich recevra Thoune.

En raison de la participation du FC Bâle au qualification pour la Ligue des champions, un certain nombre de changements sont à prévoir lors des 9 premières rondes. En fonction des rencontres de l’UEFA et de la performance des Bâlois lors du deuxième tour de qualification, il est possible que certaines rencontres soient inversées lors des journées 3, 4 et 5. Si le Young Boys et/ou le FC Bâle atteignent la phase de groupes de la Ligue des champions, une inversion des matchs pour ces deux clubs est possible lors de la 9e journée.

La dernière journée de la première phase de la Super League se disputera le week-end des 15-16 décembre. La deuxième partie de la saison débutera les 2-3 février 2019. La dernière journée de Championnat est agendée pour le samedi 25 mai.

Les matches de barrage entre l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League se disputeront le jeudi de l'Ascension le 30 mai et le retour le dimanche 2 juin.

En Challenge League, le relégué Lausanne recevra le néo-promu Kriens au cours de la 1re journée. Le match du lundi est supprimé et la partie retransmise en direct sur Teleclub aura lieu le vendredi désormais. Le Servette FC devra disputer ses quatre premiers matches à l'extérieur en raison d'une énième réfection de la pelouse du Stade de Genève.

Le calendrier de la première journée de Challenge League. Vendredi 20 juillet. 20.00 Lausanne-Sport - Kriens. Samedi 21 juillet. 17.30 Wil - Winterthour. 18.00 Rapperswil-Jona - Schaffhouse. 20.00 Aarau - Servette. Dimanche 22 juillet. 16.00 Chiasso - Vaduz.

La finale de la Coupe de Suisse aura lieu le dimanche 19 mai.

Neuer Inhalt Horizontal Line