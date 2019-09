Servette n'y arrive plus en Super League. Les Grenat ont perdu 1-0 contre Zurich dimanche, alors que Neuchâtel Xamax a signé sa première victoire de la saison à Lugano (1-0).

Cela a ressemblé à un instant cauchemar pour Servette. Trois ou quatre minutes durant lesquelles les Grenat ont vu le match leur filer entre les doigts. Dans un premier temps, Gaël Ondoua a perdu la balle sur une phase de relance servettienne. Dos au jeu, le Camerounais s'est fait chiper le ballon par Toni Domgjoni, lequel a pu lancer une situation de rupture pour le FCZ. Jérémy Frick a d'abord réalisé la parade qu'on attendait de celui qui est le Genevois le plus régulier depuis le début de saison. Mais, dans l'enchaînement, le portier n'a rien pu faire lorsqu'Antonio Marchesano a placé sa tête à trois mètres du but.

On vivait la 34e minute à la Praille, et le public n'avait encore pas tout vu. Trois minutes plus tard, sur un duel, Miroslav Stevanovic a envoyé, sans doute involontairement, sa main dans le visage d'Assan Ceesay. Deuxième avertissement, carton rouge et Servette à dix pour près d'une heure avec un score à remonter. Trop dur pour les hommes d'Alain Geiger.

Une 6e place au classement

Pourtant, dès les premières secondes de jeu, le SFC avait cru pouvoir se rendre le match facile, lorsque Koro Koné a ouvert le score sur la première situation genevoise. Mais l'Ivoirien était bien hors-jeu sur la première frappe d'Alex Schalk, détournée par Yannick Brecher. La décision d'Alessandro Dudic et de l'arbitre VAR Sandro Schärer était là irréfutable. Tant pis pour Servette, qui n'a par la suite jamais réussi à forcer son destin, subissant plutôt celui imposé par les Zurichois.

Après neuf journées de championnat qui leur ont permis d'affronter toutes les équipes de Super League, les Servettiens sont désormais sixièmes au classement, dépassés par leur adversaire du jour. Surtout, ils n'ont plus gagné depuis plus d'un mois (le 25 août, 4-0 à Thoune). Quant à Neuchâtel Xamax, il profite de la fin de ce premier tour de la saison pour se donner un peu d'air. L'équipe de Joël Magnin n'est plus lanterne rouge, ni même barragiste, après son succès à Lugano dimanche.

Karlen décisif

La première victoire de la saison des Neuchâtelois est donc finalement intervenue au Cornaredo. Comme souvent ces dernières semaines, elle est partie d'une inspiration géniale de Raphaël Nuzzolo. Le Biennois a lancé Gaëtan Karlen face à Noam Baumann, que l'attaquant rouge et noir a trompé d'une subtile balle piquée (27e). Un réalisme qui fait du bien, surtout au vu de celui qui a fait défaut aux Tessinois. Neuvième, juste devant Thoune, Lugano va mal et les jours de son entraîneur Fabio Celestini sont probablement comptés.

Cette Super League est toujours menée par Bâle, qui a signé son septième succès de la saison face à Lucerne. Les Rhénans l'ont emporté 3-0, grâce à un doublé d'Arthur Cabral et un but de Kemal Ademi.

