"J'ai gagné deux Ligues des Champions. C'est quelque chose que l'on ne peut pas acheter !" Offensif et inspiré comme la veille sur le terrain, Xherdan Shaqiri a défendu son "bilan".

"Comme en 2013 avec le Bayern Munich, j'ai fait bien partie cette saison d'une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, lâche-t-il. La victoire ne revient pas seulement aux onze titulaires de la finale, mais à toute une équipe et à tout un club. Et cette appartenance, personne ne pourra jamais me l'enlever. Il y a des grands clubs et des grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Moi, j'y suis parvenu à deux reprises !"

"Je suis resté "cool"

Même s'il n'a jamais fait de lui cette saison un titulaire à part entière, Xherdan Shaqiri a tenu à relever les immenses mérites de Jürgen Klopp. "C'est un entraîneur qui peut rendre l'impossible possible, dit-il. Il témoigne d'une très grande exigence et il vous pousse jusqu'à dépasser vos limites. J'ai progressé sous sa férule. En une saison, je suis passé d'un statut de relégué en Championship avec Stoke à celui de vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool... Ce printemps lorsque mon temps de jeu s'est réduit, je suis resté "cool". J'ai continué à travailler. Je savais que l'entraîneur allait me donner à nouveau ma chance." Elle s'est présentée lors du 4-0 de cette formidable demi-finale retour contre le FC Barcelone de Lionel Messi à Anfield Road.

Mercredi à Porto, Xherdan Shaqiri a fait honneur à son rang de double vainqueur de la Ligue des Champions. Le Bâlois a livré une performance de choix, qui n'a malheureusement pas permis à la Suisse d'éviter une amère défaite. "Notre jeu collectif était supérieur. Nous aurions pu très bien mener au score. Mais en face il y avait un joueur extraordinaire en la personne de Cristiano Ronaldo", explique-t-il.

Fan de Kevin Mbabu

Malgré ce nouvel échec, Xherdan Shaqiri veut croire que la Suisse y arrivera bien un jour. "Nous avons engagé depuis plusieurs mois un processus qui doit nous permettre de gagner un grand match tel que celui de mercredi, poursuit-il. Le fait de figurer dans ce Final Four est déjà quelque chose d'extraordinaire. Tant d'autres équipes auraient voulu être à notre place."

L'optimisme du joueur de Liverpool s'explique aussi par l'émergence de nouveaux talents. A Porto, sa relation sur le flanc droit avec Kevin Mbabu fut remarquable.

"Kevin avait déjà été très bon contre la Belgique en novembre dernier. Contre le Portugal, il a su imposer sa puissance sur le flanc droit, glisse Xherdan Shaqiri. Même s'il aurait pu parfois faire d'autres choix sur ses centres, il a livré un très grand match. Maintenant, il va découvrir la Bundesliga avec Wolfsburg. Il se frottera à de grands joueurs et il va vite comprendre qu'il a les moyens de s'imposer contre eux aussi forts qu'ils soient."

