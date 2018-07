Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2018 22:23 13. juillet 2018 - 22:23

Xherdan Shaqiri à Liverpool, c'est fait. Les Reds ont confirmé vendredi soir l'engagement de l'international suisse pour un contrat "sur le long terme", mais sans en préciser la durée.

La clause de départ du Bâlois avait été fixée à 13,75 millions de livres (18,2 millions de francs) par son ancien club de Stoke, montant que Liverpool a accepté de payer. Le meneur de l'équipe de Suisse a passé vendredi la visite médicale, avant de signer son nouveau contrat dans la foulée.

"Je suis très heureux d'être ici. C'est un grand club avec une magnifique histoire, de grands joueurs et un entraîneur fantastique", a commenté le nouveau no 23 des Reds, cité sur le site internet du club.

"En tant que joueur, vous voulez toujours évoluer dans les plus grands clubs. J'avais déjà voulu rejoindre Liverpool il y a quelques années, mais cela ne s'était pas concrétisé. Maintenant, j'y suis. Je veux donner mon meilleur et remporter des titres", a-t-il ajouté.

Après avoir rejoint le Bayern Munich en 2012, l'Inter Milan et Stoke City en 2015, l'ancien prodige du FC Bâle se lance dans un nouveau défi. Il est la troisième recrue estivale des finalistes de la dernière Ligue des Champions après le Brésilien Fabinho (Monaco) et le Guinéen Nabil Keita (RB Leipzig)

A 26 ans, Xherdan Shaqiri sort d'une expérience contrastée avec Stoke City (15 buts en 92 matches). Sa troisième et dernière saison chez les Potters a été la plus brillante, mais elle a également été marquée par une relégation en Championship.

A Liverpool, l'ailier de l'équipe de Suisse retrouvera en la personne de Jürgen Klopp un entraîneur qui l'a toujours apprécié. Ses performances lors de la récente Coupe du monde avec son but magnifique contre la Serbie ont sans doute conduit le mentor des Reds à accélérer le mouvement dans ce dossier.

A Liverpool, Xherdan Shaqiri devra sans doute se satisfaire, dans un premier temps du moins, d'un rôle de joker sachant que les Reds sont déjà très bien armés en attaque avec le trident Salah-Firmino-Mané.

Le Bâlois devient, par ailleurs, le troisième Suisse à porter le maillot rouge après Stéphane Henchoz (205 matches entre 1999 et 2004) et Philipp Degen (13 matches entre 2008 et 2010). Henchoz a gagné la Coupe d'Angleterre 2001, la Coupe UEFA 2001 et la Coupe de la Ligue 2001 et 2003 avec Liverpool.

Neuer Inhalt Horizontal Line