Le conflit au Yémen a donné lieu en cinq ans à une "multitude" d'actes équivalant à des crimes de guerre, selon des experts mandatés par l'ONU. Dans leur rapport mardi à Genève, ceux-ci ciblent toutes les parties et "une absence généralisée de responsabilité".

Le Groupe d'experts internationaux et régionaux, lancé par le Conseil des droits de l'homme, met notamment en cause le gouvernement yéménite et la coalition, menée par l'Arabie saoudite, qui le soutient. Dans ses conclusions qui portent jusqu'à juin dernier, il mentionne des "bonnes raisons" de penser que ces acteurs ont perpétré des attaques et des bombardements indiscriminés.

Ils auraient aussi été à l'origine de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de viols, de torture et d'autres abus en violation du droit international. De leur côté, les rebelles Houthis, qui contrôlent le nord du pays, se voient reprocher les mêmes crimes auxquels s'ajoutent aussi des enlèvements.

Les spécialistes ont fait suivre à la Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet une liste d'individus responsables de ces actes. "Les violations contre les civils yéménites se poursuivent sans relâche", a expliqué le président du groupe, Kamel Jendoubi.

Les experts dénoncent aussi les raids contre les infrastructures qui détériorent encore une situation humanitaire considérée comme la pire au monde par l'ONU. Ils sont inquiets par la probable volonté des parties de provoquer une famine. Environ 25 millions de Yéménites ont besoin d'une assistance humanitaire.

Dizaines de milliers de victimes

L'impunité "ne peut plus être tolérée", insiste M. Jendoubi. "Les enquêtes impartiales et indépendantes doivent être habilitées à demander des comptes à ceux qui ne respectent pas les droits du peuple yéménite".

Les experts demandent aux acteurs de mettre un terme aux violations du droit international. Et d'appeler les Etats à ne plus vendre d'armes qui pourraient être utilisées dans le conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait lui prendre en compte la question des droits humains dans le conflit au Yémen, ajoutent les trois spécialistes.

Le rapport a été préparé avant les frappes de la coalition contre un centre de détention contrôlé par les Houthis près de la capitale Sanaa. Ce raid a fait plus de 100 victimes, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dont des représentants s'étaient rendus à plusieurs reprises sur ce site.

La coalition a affirmé ignorer la présence de détenus. Au total, en cinq ans, le conflit a fait des dizaines de milliers de victimes, dont de nombreux civils.

