Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 octobre 2018 12:18 05. octobre 2018 - 12:18

L'ONU a pu vacciner plus de 300'000 personnes ces derniers jours contre le choléra au Yémen. Cette seconde campagne, entamée fin septembre grâce à une trêve, s'est achevée vendredi, ont dit vendredi à Genève le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'OMS.

"Nous sommes reconnaissants pour la trêve dans les affrontements" pour permettre cette vaccination, estime le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En un an et demi, plus d'1,2 million de cas suspects ont été observés. Et plus de 2500 victimes. La seconde campagne de vaccination a porté sur des sites dans la région d'Hodeïdah, où arrive une importante partie de l'assistance humanitaire au Yémen, et d'Ibb.

Davantage de personnes devront être prise en charge avant la fin de l'année, a précisé devant la presse un porte-parole de l'UNICEF. Plus de la moitié des cas suspects a affecté des enfants. A Hodeïdah, seule la moitié des centres de santé oeuvrent en raison des violences. Le conflit au Yémen a fait au moins 10'000 victimes, selon l'ONU.

Neuer Inhalt Horizontal Line