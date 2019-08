L'ONU va reprendre après le 13 août son assistance alimentaire dans les zones des Houthis au Yémen. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dit vendredi à Genève qu'il commencera par aider 850'000 personnes à Sanaa qui n'ont pas reçu de rations depuis deux mois.

Cette distribution dans cette ville démarrera "la semaine prochaine", avant même l'enregistrement de ces habitants, a affirmé devant la presse un porte-parole. Les autres personnes qui se trouvent dans les zones contrôlées par les rebelles seront elles d'abord identifiées avec des données biométriques après la fête de l'Eid al-Adha qui s'achève le 13 août.

Elles sont neuf millions. Cette étape "prendra longtemps", a ajouté le porte-parole. L'aide avait été suspendue le 20 juin après des accusations de détournement par les rebelles de l'aide destinée aux civils yéménites.

La reprise de ce dispositif a été rendue possible après l'accord signé samedi dernier entre le PAM et les Houthis pour lancer une carte pour éviter ces difficultés et garantir que l'assistance arrive à ceux qui en ont le plus besoin. "Les derniers détails" ont été validés jeudi et des garanties ont été obtenues, selon le porte-parole.

Dans le reste du pays, près d'al-Hodeidah, les minoteries du PAM qui avaient été ciblés par des violences il y a quelques mois vont pouvoir à nouveau être exploités, là aussi après le 13 août. Seule une petite part des 51'000 tonnes métriques de ces entrepôts a été endommagée, selon l'agence onusienne.

En cinq ans de conflit, le conflit au Yémen entre la coalition menée par l'Arabie saoudite, en soutien au gouvernement yéménite, et les rebelles a fait des dizaines de milliers de victimes, selon des organisations humanitaires. La majorité sont des civils. Plus de 3 millions de personnes sont toujours déplacées. Et près de 25 millions ont besoin d'assistance, selon l'ONU.

