Ce contenu a été publié le 12 juin 2011 14:42 12. juin 2011 - 14:42

Football - Héros de la victoire suisse contre le Danemark avec le buteur Xherdan Shaqiri, Yann Sommer a justifié les prédictions des oracles: il est à l'aube d'une très grande carrière.

"Avoir Yann Sommer dans son but, c'est comme porter un manteau chaud en plein coeur de l'hiver. On est très bien protégé !" L'image est belle. Pierluigi Tami a bien raison de s'attarder sur les mérites de son capitaine. Il fut tout simplement éblouissant samedi à Aalborg lors de la victoire 1-0 de la Suisse sur le Danemark lors de l'EURO M21.

A quatre reprises, le Bâlois a réussi des miracles pour permettre à la Suisse de conserver son avantage acquis à la 48e minute sur une prouesse de Shaqiri. "J'étais, c'est vrai, dans un grand soir. Tout nous a souri. Mais je ne veux pas tirer la couverture à moi, lâche-t-il. C'est avant tout la victoire d'un collectif".

Sans faire injure à Nicolas Beney et à Marco Wölfli, les gardiens titulaires de la sélection des M21 lors des EURO 2002 et 2004, la Suisse aligne cette fois au Danemark un gardien de très grande classe. Un gardien capable à lui seul de vous faire gagner un titre.

Appelé à être le titulaire la saison prochaine au FC Bâle, son club formateur, Yann Sommer a suivi, à 22 ans, une trajectoire sans accroc. Après avoir fourbi ses armes à Vaduz et aux Grasshoppers, Yann Sommer a sagement patienté ces douze derniers mois dans l'ombre de Franco Costanzo. En ne reconduisant pas ce printemps le contrat de l'Argentin, qui vient de signer à l'Olympiakos Pirée, les dirigeants du FCB ont lancé un signal très clair: l'avenir appartient à Yann Sommer.

"Je n'avais aucune assurance pour la saison prochaine, avoue-t-il. J'avais toutefois de bons espoirs. Pourquoi m'aurait-on offert un contrat de cinq ans en juin 2010 pour ne pas me faire jouer à moyen terme ? En revenant à Bâle après mon prêt à GC, je savais que j'étais le no 2 derrière Costanzo. J'ai accepté cette situation. Mais mon but a toujours été d'être un jour le titulaire au FCB. Vous savez, le 18 est bien loin d'être mon numéro fétiche".

