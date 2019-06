Présent dans l'entourage de Stan Wawrinka depuis 2012, Yannick Fattebert s'est confié à Keystone-ATS pendant Roland-Garros, où le Vaudois a atteint le stade des quarts de finale.

"Je n'ai jamais douté qu'il puisse revenir à ce niveau", glisse l'entraîneur valaisan, qui passe une vingtaine de semaines par an à ses côtés.

- A-t-on retrouvé le vrai Stan Wawrinka?

"Oui. Son niveau de jeu était très bon depuis un bon moment déjà, depuis l'été dernier. Mais il avait du mal à enchaîner. Là, il a retrouvé sa capacité à jouer son meilleur tennis dans les moments importants. Et à Paris, il a livré de grosses batailles, en jouant de mieux en mieux. C'était une question de temps. Il ne faut pas oublier qu'il a dû recommencer de zéro (réd: après sa double opération au genou gauche subie à l'été 2017). On ne peut pas sauter des étapes."

- Stan a donc à nouveau les moyens de remporter un titre du Grand Chelem?

"Je crois sincèrement qu'il est capable de le refaire. Mais il y a encore des étapes à passer."

- Vous miseriez donc une pièce sur sa présence dans le dernier carré de l'US Open?

"Oui, évidemment. On ne se projette jamais sur un stade de la compétition qu'on espère atteindre, on continue à prendre les parties les unes après les autres. Mais dans deux mois, il aura gagné des matches supplémentaires, et sa confiance aura encore augmenté."

- Aura-t-il déjà un coup à jouer sur gazon?

"D'après moi, il peut également être très fort sur cette surface. Il a d'ailleurs déjà joué deux quarts de finale à Wimbledon (réd: 2014, 2015), et il avait failli se hisser en demi-finale en 2015 (réd: défaite 11-9 au cinquième set face à Richard Gasquet en quart). Mais le problème sur gazon, c'est qu'on n'a pas le temps de se régler. Il ne faut pas être hésitant. C'est avant tout une question de confiance."

- Y a-t-il eu des moments de doute depuis qu'il a renoué avec la compétition en janvier 2018?

"Personnellement, je n'ai jamais douté qu'il puisse revenir à ce niveau. Il y a surtout eu des doutes concernant son genou. Mais quand il a constaté que son genou était guéri, ce doute a fait place à l'espoir de pouvoir à nouveau jouer sans arrière-pensée. Il y a aussi eu des moments de frustration, car c'était dur de ne pas retrouver tout de suite son vrai niveau. Notamment après ses défaites subies à Rotterdam (réd: au 1er tour, face au 259e mondial) et à Marseille (réd: au 2e tour, sur abandon). Il sentait alors qu'il lui manquait des blocs d'entraînement. Mais même quand c’était dur, il a su garder sa ligne de conduite. Il savait qu'il ne pourrait pas retrouver son meilleur niveau en quelques mois. Il ne faut pas oublier qu'il était 263e mondial l'an dernier après Roland-Garros, et qu'il va revenir dans le top 20. Tout est allé incroyablement vite."

- Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui?

"Tout d'abord, il est doté d'un physique et d'une puissance extraordinaires. Il est l'un des joueurs les plus puissants du circuit. J'admire aussi sa capacité à prendre une décision et à s'y tenir. Il a une telle discipline, une telle envie, alors qu'il a 34 ans et qu'il a déjà une grande carrière. Vouloir revenir dans le top 100, puis dans le top 50, c'est une chose. Mais avoir envie de tout faire pour se retrouver à nouveau parmi les 20 ou les 10 meilleurs, c'en est une autre. Et cette combativité, on la retrouve sur le terrain. Il y a aussi cette capacité à se remettre sans cesse en question pour continuer à progresser. Il est toujours à l'écoute, comme devrait l'être un junior de 18 ans, et ne se contentera jamais de ses acquis."

