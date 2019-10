Les Young Boys ont parfaitement rempli leur mission. Dans un Stade de Suisse plein, ils ont battu Feyenoord Rotterdam 2-0 lors de la 3e journée du groupe G d'Europa League.

Les champions de Suisse, sérieux et solides, ont fait la décision grâce à des réussites d'Assalé (14e) et Nsamé (28e), les deux fois sur penalty. Le Feyenoord n'a pas été capable de réagir, malgré quelques périodes durant lesquelles il a pressé les Bernois dans leur camp.

Les circonstances ont bien aidé YB. Une incompréhensible faute de main d'Edgar Ié, qui s'est pris pour un basketteur en quête d'un rebond défensif, leur a offert un premier penalty peu avant le quart d'heure: Assalé ne s'est pas fait faute de le transformer.

La deuxième sanction suprême a été dictée pour une faute du gardien Vermeer sur Assalé, lancé en profondeur après un service millimétré d'Aebischer. Cette fois, c'est Nsamé qui a joué les justiciers pour le 2-0.

Les Bernois ont ensuite pu se contenter d'attendre et de miser sur les contres. Von Ballmoos s'est montré impeccable quand il a été sollicité, notamment sur des essais de Sinisterra (32e) et Kökçü (60e).

Avec six points en trois rencontres, YB reste pleinement en course pour obtenir l'un des deux billets pour les seizièmes de finale. Les hommes de Gerardo Seoane occupent en effet la tête avec deux points d'avance sur Porto et les Glasgow Rangers, qui ont fait 1-1, et trois sur Feyenoord.

