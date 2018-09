Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 17:59 23. septembre 2018 - 17:59

A peine sept matches disputés que l'écart entre les Young Boys, flamboyants leaders de la Super League, et le FC Bâle est déjà de douze points !

Les champions en titre ont humilié 7-1 des Rhénans qui, c'est devenu une certitude, ne sont plus la valeur étalon du championnat de Suisse. Avec un total de 21 points sur 21 possibles, YB survole le classement, dix longueurs devant Thoune (tombeur 4-1 de Sion samedi) et un FC Saint-Gall qui a mené 2-0 face à Lugano avant de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu (2-2).

Affichant (presque) complet pour la deuxième fois de la semaine après la réception de Manchester United en Ligue des champions mercredi, le Stade de Suisse n'a mis qu'une demi-heure à exulter, à la suite d'un corner de Sulejmani repris de la tête par Fassnacht. Ce n'était décidément pas l'après-midi de Fabian Frei, déjà battu au duel sur l'ouverture du score, puisque c'est le capitaine du FCB qui a involontairement dévié un coup franc de Sulejmani sur le 2-0 à la 41e.

Ces Young Boys - qui ont enfilé les perles par Camara, Hoarau, Aebischer, Bertone et Assalé après la pause, alors que Bâle avait perdu Balanta (expulsé à la 62e) - ont donc de la ressource. Car la venue de Bâle dans la capitale, même si ce FCB n'a plus rien de l'ogre qu'il était encore dans un passé très récent, était un véritable test. Celui de la capacité de l'équipe de Seoane à non seulement répéter les efforts, mais aussi et surtout à se remobiliser en Super League alors qu'elle dispute la première Ligue des champions de l'histoire du club.

La prestation de dimanche a dissipé les premiers doutes, mais il s'agira de la rééditer semaine après semaine. Ne serait-ce que parce que St-Gall, qui n'est déjà plus en Coupe d'Europe, peut lui se concentrer sur la Super League et qu'il est actuellement dans une bonne période. A l'image du Valaisan Vincent Sierro, auteur en première mi-temps contre Lugano de son premier doublé chez les professionnels. Mais les Tessinois y ont cru jusqu'au bout et ont arraché un point par Bottani (53e) et Gerndt (92e).

Young Boys aura une belle occasion de prendre encore plus le large mercredi, puisqu'il recevra... Saint-Gall. Peut-être toutefois sans Kevin Mbabu, contraint de sortir à la 28e (cheville tordue lors d'un duel).

Conclusion logique d'un week-end qui a fait la part-belle aux équipes évoluant à domicile, le FC Zurich a battu Lucerne 1-0 grâce à un but d'Odey.

Neuer Inhalt Horizontal Line