Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 00:02 20. septembre 2018 - 00:02

"Etre bons ne suffit pas, nous devons être parfaits. Et ça n'a pas été le cas ce soir."

Comme souvent, l'esprit de synthèse de Steve Von Bergen a fait merveille, au sortir de la défaite 3-0 des Young Boys en ouverture de la Ligue des champions.

"Il y avait une classe d'écart sur le terrain, poursuit le défenseur neuchâtelois. Nous devons apprendre. Il nous reste encore cinq matches pour essayer d'atteindre la perfection. Or c'est ce dont nous avons besoin, face à de tels adversaires, pour faire un ou trois points."

Bien sûr, "le football est parfois cruel", concède Von Bergen au regard d'une première mi-temps dominée par YB. "Ensuite, nous étions un peu émoussés, il nous a manqué quelque chose et nous avons senti Manchester un maîtrise totale. Mais nous ne nous sommes pas cachés."

Jean-Pierre Nsame abonde dans ce sens. "Nous avons des joueurs de qualité et nous l'avons démontré. Nous n'avons pas arrêté de jouer, même à 2-0, et c'est ce visage que nous voulions afficher. Nous sommes en apprentissage et nous voulons faire mieux parce que cela ne nous suffit pas de participer. C'est une bonne leçon: ManU était sûr de son football et de son plan de jeu."

A Guillaume Hoarau, le vieux guerrier qui sait ce que demande le haut niveau, de conclure. "Bienvenue en Champions League !" Une simple phrase qui en dit long sur ce qui s'est passé mercredi au Stade de Suisse mais qui, aussi, invite à espérer une suite plus belle. "Nous savions que cette aventure allait être difficile. Mais elle est, également, magnifique", glisse le Français.

