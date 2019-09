Une centaine de jeunes ont voyagé à travers les Alpes en train à des tarifs préférentiels. Ils ont pris part à un projet encourageant la mobilité durable. La moitié d'entre eux ont participé samedi à Berne à la cérémonie de clôture de ce projet.

Alors que la capitale fédérale accueillait le même jour la manifestation pour le climat, les participants au projet Yoalin (pour Youth Alpine Interrail) ont remis aux représentants issus de la politique, de l’administration et d’ONG une compilation de leurs idées pour favoriser une mobilité durable et la protection du climat, écrit samedi l'ARE.

L'ARE (Office fédéral du développement territorial) soutient le projet mis sur pied pour la deuxième fois par la Commission internationale pour la protection des Alpes (Cipra). En plus d'encourager les jeunes à voyager de manière durable, ce projet a pour but de tester des solutions de mobilité peu coûteuses et respectueuses du climat.

Ainsi cette année, en plus d’opter pour des solutions de mobilité écologiques telles que le train, le bus et le vélo, les jeunes sélectionnés devaient adopter un mode de vie respectueux de l’environnement. Par exemple en privilégiant l’alimentation locale, en évitant le plastique ou en ramassant des déchets au cours de leurs randonnées.

Les promoteurs du projet partent de l'idée que les jeunes ont un rôle-clé à jouer pour inverser la tendance selon laquelle un nombre croissant de personnes parcourent des distances toujours plus grandes en avion. Les jeunes participants ont ainsi reçu des prix pour les photos et récits de leurs voyages lors de la cérémonie de samedi à Berne.

