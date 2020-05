Deux bons mois et demi après l'interruption du Championnat et une semaine après St-Gall, Young Boys, Bâle et Lucerne, trois autres clubs de National League, ont repris les entraînements collectifs.

De son côté, Servette reprendra ce mardi.

"Enfin de nouveau du football" a écrit le champion Young Boys sur différence canaux des réseaux sociaux. Le retour à des séances habituelles est "un pas de plus d'un retour à la normalité", a laissé entendre l'entraîneur Gerardo Seoane bien que les joueurs aient dû respecter une série de mesures de protection. Une certaine impatience était même palpable selon Seoane. "Le sportif veut exercer son métier et sa vocation. Il veut produire de la performance, se mesurer avec la concurrence, être meilleur."

Du côté de Bâle, le président Bernhard Burgener a salué personnellement les membres de l'équipe. A Lucerne, où les joueurs se sont entraînés en deux groupes, la séance a été axée sur la condition physique. Même si ce n'est pas l'exercice préféré des joueurs, "les visages souriants étaient de mise sur les terrains d'entraînement", a fait savoir le club.

Personne ne sait encore si et quand le Championnat reprendra. La date de reprise du week-end des 20-21 juin a été évoquée dernièrement.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet