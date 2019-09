Déjà battu mercredi par St-Gall, Sion s'est incliné 3-2 à Berne face aux Young Boys dans le match au sommet de la 9e journée de Super League. Les Sédunois se retrouvent à la 4e place du classement.

Bâle, qui recevra dimanche Lucerne, aura l'occasion de reprendre de l'avance sur les Bernois en cas de nul ou de victoire. Mais les joueurs de la capitale ont fait le boulot dans un match spectaculaire, disputé devant plus de 24'000 spectateurs.

Face à un Sion, chamboulé par rapport au match de mercredi, les Bernois ont su réagir après l'ouverture du score par Uldrikis sur un coup de tête (8e). En dix minutes, Aebischer et Nsame ont retourné le score. Puis Ndoye est parvenu à égaliser peu après la reprise de la mi-temps. Mais Fassnacht a donné la victoire aux "jaune et noir" à l'occasion de son premier but de la saison.

Les Valaisans ont ainsi échoué pour la 33e fois de suite sur la pelouse du Stade de Suisse en championnat. Ils n'ont plus battu Young Boys à domicile depuis 23 ans.

Saint-Gall a le vent en poupe. Les hommes de Peter Zeidler ont donné une leçon à Thoune (4-0) devant un public conquis. Grâce à ce quatrième succès de rang, les Saint-Gallois remontent à la 3e place.

Il y avait longtemps que St-Gall n'avait plus réussi un tel match dans son stade avec à la clé une domination totale pendant 90 minutes. Babic, Guillemenot et Demirovic ont marqué avant que le stratège du milieu Jordi Quintilla ne conclut d'un tir des 20 mètres sous la barre.

