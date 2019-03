Ramon Zenhaüsern a cueilli sa première victoire dans un slalom traditionnel de Coupe du monde dimanche à Kranjska Gora!

Le Valaisan de 26 ans a devancé de 1''15 son dauphin Henrik Kristoffersen, leader après la première manche. Marcel Hirscher (3e à 1''17) est quant à lui assuré de remporter pour la huitième fois d'affilée le classement général.

"Je devrais venir vivre ici, je m'y sens tellement bien", a lâché tout sourire Ramon Zenhäusern, qui pointait au 7e rang à l'issue du premier parcours à 0''90 de Henrik Kristoffersen et a réalisé une démonstration en deuxième manche. "J'y ai obtenu mon premier podium (réd: dans un "vrai" slalom) l'an dernier, et maintenant cette première victoire", a-t-il poursuivi.

Vice-champion olympique de slalom, Ramon Zenhäusern affichait jusqu'ici deux succès à son palmarès, tous deux obtenus dans le City Event de Stockholm (2018 et 2019). Il était toujours en attente d'un premier exploit dans un slalom traditionnel, lui qui aurait vraisemblablement obtenu une médaille aux Mondiaux d'Are s'il n'avait pas manqué sa première manche.

Ramon Zenhäusern remonte ainsi au 3e rang du classement de la discipline, à égalité avec Henrik Kristoffersen (471 points). Le duo pointe à 20 longueurs d'un autre Suisse, Daniel Yule, 5e dimanche à 1''52 de son compatriote. Marcel Hirscher, qui compte 768 points, était déjà assuré de s'adjuger le petit Globe.

Sept Suisses dans les points

Comme samedi en géant (six coureurs dans les 30 premiers, trois dans le top 10), les représentants de Swiss-Ski ont signé une belle performance d'ensemble dans le sillage de leurs leaders. Sur les huit au départ, sept ont inscrit des points. Seul Loïc Meillard, éliminé sur le premier parcours, a manqué le coche.

Auteur du 25e chrono en matinée, Sandro Simonet (15e au final) a lui aussi réussi une belle remontée pour terminer pour la quatrième fois parmi les quinze premiers en Coupe du monde. Le meilleur résultat du Grison (2e temps de la seconde manche dimanche) est une 8e place, obtenue l'an dernier en slalom à... Kranjska Gora.

Fils du double champion du monde de géant Michael von Grünigen, Noël von Grünigen (29e et dernier) a pour sa part obtenu à 23 ans ses premiers points en Coupe du monde. Le Vaudois Marc Rochat (26e) est lui présent dans le top 30 pour la première fois depuis mars 2018 et sa belle 6e place obtenue à... Kranjska Gora.

Déception en revanche pour le champion du monde 2017 de combiné Luca Aerni, qui n'a pu faire mieux que 28e. Le Valaisan ne sera ainsi pas présent aux finales de Soldeu. Dernier Suisse classé dimanche en Slovénie, Reto Schmidiger a fini 20e.

