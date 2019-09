Andy Murray a été battu 4-6 6-2 6-4 par Alex de Minaur (ATP 31) en 8es de finale du tournoi de Zhuhai.

L'Ecossais avait remporté mardi son premier match individuel dans un tournoi ATP depuis sa lourde opération de la hanche en janvier, quand il s'était fait poser une prothèse en métal.

Après un jour de repos sans entraînement, Murray, actuellement 413e mondial, a commencé la rencontre avec intensité mais a souffert ensuite physiquement, n'ayant pas pu maintenir son service à un niveau constant. "Je ne joue pas un tennis niveau top 20, top 30 en ce moment. Je suis plus entre le top 70 et le top 60 à peu près" a-t-il déclaré après le match.

"Physiquement, j'ai lutté, a-t-il ajouté. J'arrivais à jouer un ou deux points pas mal et ensuite j'essayais de conclure rapidement les échanges. Le problème c'est qu'avec la fatigue, on perd en lucidité. Et on fait de mauvais choix", a-t-il expliqué.

Murray participera à l'Open de Pékin la semaine prochaine, poursuivant son retour sur les courts. En début de la semaine, il avait admis qu'il ne s'attendait pas à retrouver sa forme qui lui avait permis de remporter trois tournois majeurs.

L'Ecossais avait évoqué en janvier à Melbourne une probable retraite après Wimbledon 2019 - où il a évolué en double et double mixte - en raison de sa hanche récalcitrante. Mais la pose réussie d'une prothèse en métal lui a permis d'entrevoir un retour à la compétition en simple.

