Zip.ch a porté plainte contre Swisscom et sa filiale Swisscom Directories devant la Commission fédérale de la concurrence (Comco). L'annuaire en ligne et agence numérique pour les PME accuse le géant bleu de "multiples infractions à la loi fédérale sur les cartels.

En cause notamment le produit Swiss List Starter". Zip.ch reproche à l'annuaire électronique Localsearch, propriété exclusive de Swisscom, d'avoir imposé à plus de 300'000 entreprises, inscrites sous une ou plusieurs rubriques, l'acceptation de prestations supplémentaires, moyennant un triplement de leur facture, selon un communiqué publié jeudi.

Le nouveau contrat, "Swiss List Starter", comporte "des risques spécifiques dont l'exposition aux avis des internautes et une prise de contrôle par localsearch de leurs données sur les moteurs de recherche Google et Bing", d'après les propos de la société basée à Lausanne. Zip.ch dénonce par ailleurs "un abus de position dominante au détriment des PME" en verrouillant, au moyen de "Swiss List Starter", l'ensemble du marché des solutions de marketing numérique.

Dans le cadre de sa plainte, Zip.ch requiert de la Comco l'annulation des contrats Swiss List Starter et le maintien de la rubrique comme une prestation indépendante. Zip.ch a été lancé en mars 2015 dans le but de se poser en alternative à local.ch et search.ch.

