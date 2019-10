Zoë Kravitz est actuellement à l'affiche avec la série "Big Little Lies" (archives).

L'actrice américaine Zoë Kravitz va endosser le costume de Catwoman dans le prochain "Batman", avec la star Robert Pattinson dans le rôle du justicier masqué, a confié lundi un responsable de Warner Bros. Le film sera réalisé par Matt Reeves.

Sa sortie est attendue en 2021. Zoë Kravitz, à l'affiche d'une des séries phares de HBO "Big Little Lies", va ainsi succéder à Michelle Pfeiffer, Halle Berry et Anne Hathaway, en campant une super-héroïne, qui, dans les DC Comics, est dépeinte à la fois comme adversaire et flirt de Batman.

Dans le film animé "Lego Batman, le film", la voix de Zoë Kravitz figurait déjà à la distribution - en anglais.

Succès du "Joker"

L'actrice, fille de Lenny Kravitz, était aussi à l'affiche de la trilogie post-apocalyptique "Divergente", aux côtés de Shailene Woodley, que l'on retrouve dans "Big Little Lies".

L'annonce intervient en plein succès commercial du "Joker", l'ennemi juré de Batman qui caracole en tête du box-office nord-américain.

La star de "Twilight", Robert Pattinson, s'est vu assurer d'endosser le rôle de Batman - Bruce Wayne à la ville - un peu plus tôt cette année.

