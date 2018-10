Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 octobre 2018 22:21 10. octobre 2018 - 22:21

Zoug a renversé la situation à Brno pour se qualifier pour les 8es de finale de la Champions League. Le club de Suisse centrale a dominé les Tchèques de Kometa 3-2.

Tout avait pourtant mal commencé en République tchèque. Menés 2-0 dès la 9e, les Zougois ont laissé passer l'orage avant de frapper en fin de match. Martschini (49e), Albrecht (57e) et Suri (59e) ont offert la victoire au coach Dan Tangnes.

Avec 13 points et un dernier match à jouer, Zoug sait qu'il ne peut plus être rejoint en tête du classement. Les Zougois pourront accueillir Brno le 16 octobre dans la plus grande sérénité.

L'autre équipe suisse en lice, Berne, n'avait pas besoin de sortir le grand jeu étant donné que les Ours étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais le club de la capitale s'est imposé 2-1 après les tirs au but. Après un premier essai totalement loupé où il n'a pas su maîtriser le puck, Gaëtan Haas a offert le deuxième point de la victoire en transformant le penalty victorieux.

