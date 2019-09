Zoug a passé une troisième journée de Champions League passablement tranquille. Les joueurs de Dan Tangnes ont écrasé les Danois de Rungsted 5-0.

Grégory Hofmann et ses coéquipiers ont classé l'affaire au cours d'un premier tiers remporté 5-0 et dominé de la tête et des épaules. Hofmann s'est à nouveau signalé en inscrivant un doublé, alors qu'Erik Thorell a ajouté un but et deux passes décisives.

Les Zougois sont en tête de leur groupe à égalité avec Plzen (7 points).

Berne a concédé une deuxième défaite en trois matches. Les Ours ont été battus par Skelleftea 5-4 tab à domicile. Menés 4-2, les Bernois sont revenus à 4-4 via un doublé d'Andersson. Lors des tirs au but, Pascal Caminada ne s'est incliné qu'à une seule reprise, mais ses coéquipiers ne sont pas parvenus à trouver la faille.

Berne occupe actuellement la troisième place de son groupe à égalité de points (4) avec son bourreau du jour.

Dernier club suisse en lice, Ambri-Piotta a signé son premier succès après deux défaites. Les Léventins ont dominé Färjestad 2-1 à la Valascia. D'Agostini et Hofer ont été les buteurs tessinois. Cette victoire permet à Ambri de se replacer en vue d'une qualification pour la suite de la compétition.

