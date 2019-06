Zur Rose et Migros soulignent "le succès de la phase pilote de lancement des trois pharmacies shop-in-shop (un espace d'une marque dans une autre enseigne) actuelles des filiales Migros de Berne, Bâle et Zurich (archives).

Zur Rose et Migros, via son fournisseur de soins médicaux Medbase, vont intensifier leur collaboration. Ils prévoient de fonder une coentreprise afin de développer les concepts de pharmacies Zur Rose dans des filiales Migros, en particulier en Suisse romande.

"Ce renforcement concerne en particulier les pharmacies shop-in-shop, la boutique en ligne et le développement de modèles innovants dans le domaine de l'approvisionnement intégré", indiquent les deux entreprises dans un communiqué mercredi. Aucun détail financier n'a été dévoilé.

Le géant orange et le distributeur de médicaments en ligne et exploitant de pharmacies vont "déployer le concept sous la marque Zur Rose dans le cadre d'une entreprise commune". Ils soulignent "le succès de la phase pilote de lancement des trois pharmacies shop-in-shop (un espace d'une marque dans une autre enseigne) actuelles des filiales Migros de Berne, Bâle et Zurich.

Le concept va être étendu dans le pays. "Les nouveaux sites sont essentiellement prévus dans des zones dépourvues de remise de médicaments par le médecin et en particulier en Suisse romande", selon le communiqué.

Ressources en ligne regroupées

De plus, les deux partenaires vont "regrouper leurs ressources" dans le domaine du commerce en ligne. L'entreprise commune leur permettra d'exploiter ensemble une boutique sur internet pour les produits de soins et de santé en vente libre sous la marque Zur Rose.

Par ailleurs, "en collaboration avec les assureurs-maladie, Zur Rose et Medbase envisagent en outre de développer des modèles innovants en matière d'approvisionnement intégré permettant aux assurés d'acheter leurs médicaments de manière flexible en pharmacie, dans un cabinet médical ou par correspondance", d'après le document.

Walter Oberhänsli, directeur général du groupe Zur Rose, cité dans le document, explique que le renforcement de cette collaboration "recèle un énorme potentiel d'amélioration de la qualité de l'approvisionnement des patients, tout en réduisant les coûts de santé." Les détails de l'organisation et de la mise en oeuvre de cette coopération seront communiqués dans les prochains mois.

