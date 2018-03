Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Ministère public a requis 12 ans de prison et l'internement contre un homme qui a maltraité ses deux filles pendant des années dans l'Oberland zurichois. La cadette est décédée. Le procès en révision de l'accusé s'est tenu jeudi devant le tribunal de district de Winterthour (ZH). Le jugement est attendu vendredi.

Lors du premier procès, annulé par le Tribunal fédéral pour non-respect du contenu de l'acte d'accusation, l'homme avait été condamné à neuf ans et six mois de prison. Il avait été reconnu coupable de lésions corporelles graves. Le procureur avait alors aussi requis 12 ans de réclusion et l'internement.

"Torture et terreur"

Pour demander l'internement, l'accusation se base sur une expertise dans laquelle les psychiatres estiment qu'une thérapie pourrait être contre-productive, car elle renforcerait les tendances manipulatrices du prévenu. L'accusé a une personnalité fortement sadique et narcissique, selon l'expertise.

Dans son réquisitoire, le procureur a évoqué le "régime de torture et de terreur" que faisait régner le prévenu dans l'éducation de ses filles. La responsabilité du père de famille face aux faits reprochés est "très lourde". "A moins d'être malade mental, chacun connaît les conséquences de si graves actes de maltraitance et d'humiliation", a-t-il déclaré en dénonçant la "cruauté" du prévenu.

Principes chrétiens stricts

Le prévenu vivait avec ses deux enfants et deux femmes dans une communauté dans l'Oberland zurichois. Les deux fillettes étaient éduquées selon des principes chrétiens stricts. Elles étaient régulièrement punies et battues.

La plus jeune fille est décédée le 10 mai 2006, après avoir été fortement secouée par une des compagnes du prévenu. La femme a été condamnée entre-temps. L'autre fille a été placée dans une famille par les autorités. Par l'intermédiaire de son avocat, elle réclame 75'000 francs de dommages-intérêts.

