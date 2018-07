Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13 juillet 2018

La police cantonale zurichoise a saisi des dizaines de contrefaçons de montres, bijoux et articles en cuir.

La police zurichoise a mis la main sur dix vendeurs de contrefaçons d'objets de luxe en ligne. Ils vendaient des montres, bijoux, articles en cuir et des certificats falsifiés sur différentes plateformes internet.

Les suspects ont été identifiés et arrêtés au cours des deux dernières semaines, indique vendredi la police cantonale zurichoise. Les enquêteurs ont en outre saisi des dizaines de contrefaçons. Ils ont dénoncé les dix vendeurs au Ministère public.

La police recommande d'acheter des articles de luxe uniquement dans des magasins spécialisés et des occasions auprès de commerçants dignes de confiance. Le commerce de contrefaçons est interdit et condamnable, peu importe que les objets aient été sciemment vendus en tant que contrefaçon ou non.

