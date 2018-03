Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 décembre 2013 18:13 15. décembre 2013 - 18:13

Genève - Les Zurichois ont enchaîné un 11e succès d'affilée lors de la 34e journée en dominant Bienne 6-3. Dans l'autre rencontre, Ambri-Piotta a dominé Berne 3-1.

Si les Zurichois peuvent encore espérer battre le record de quinze victoires consécutives de Lugano en 1988/89, ils le doivent en grande partie à leur attaquant Morris Trachsler. L'ancien joueur de Genève-Servette s'est fait l'auteur d'un triplé au troisième tiers, son premier en carrière. Le numéro 53 a débloqué la situation alors que le score était encore de 2-2. Il faut dire que les Zurichois, au repos hier, ont profité de leur plus grande fraîcheur pour faire la différence en fin de partie. Les Seelandais ont tenté de resserrer les lignes, mais ont payé au prix fort l'énergie déployée la veille lors de leur victoire face à Lausanne. Les Zurichois comptent désormais quinze points d'avance sur Fribourg avec deux matches en plus.

A la Valascia, Ambri-Piotta est parvenu à mettre fin à la séquence victorieuse de Berne. Invaincus lors des huit dernières parties, les Ours ont cette fois dû reconnaître leur défaite. Le portier léventin Zurkirchen a tenu la baraque en fin de partie en repoussant les assauts nourris des joueurs de Lars Leuenberger. Les Tessinois réalisent un week-end parfait après leur victoire obtenue samedi aux dépens de Rapperswil (0-1). Ils remontent à la deuxième place au classement avec tout de même treize unités de retard sur Zurich.

Classement: 1. Zurich Lions 35/75. 2. Ambri-Piotta 35/62. 3. Fribourg Gottéron 33/60. 4. Kloten Flyers 34/56. 5. Davos 33/55. 6. Lugano 34/54. 7. Berne 34/52. 8. Genève-Servette 34/50. 9. Lausanne 32/46. 10. Bienne 35/39. 11. Zoug 33/37. 12. Rapperswil-Jona Lakers 34/23.

