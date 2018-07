Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Alexander Zverev (no 4) a repris ses "bonnes" habitudes à Wimbledon.

Mené deux sets à un par Taylor Fritz (ATP 68) jeudi soir dans un 2e tour qui avait été interrompu en raison de l'obscurité, l'Allemand a renversé la vapeur vendredi. Il s'est imposé 6-4 5-7 6-7 (0/7) 6-1 6-2 devant l'espoir américain.

C'est la quatrième fois fois consécutive qu'Alexander Zverev réussit ce tour de force. Le Hambourgeois de 21 ans avait même gagné trois matches d'affilée à Roland-Garros après s'être retrouvé mené deux manches à une, aux 2e, 3e et 4e tours. Il avait payé cher cette débauche d'énergie sur la terre battue parisienne, s'inclinant lourdement devant Dominic Thiem dans ce qui constituait son premier quart de finale de Grand Chelem.

Alexander Zverev, qui n'a pas dû faire face à la moindre balle de break vendredi, affrontera un "revenant" samedi en 16e de finale. Il retrouvera le Letton Ernests Gulbis (ATP 138), ex-no 10 mondial dont les trois dernières saisons ont été gâchées par diverses blessures. Sascha Zverev pourrait se frotter ensuite à Nick Kyrgios (no 15) puis à Novak Djokovic (no 12), avant une possible demi-finale face à Rafael Nadal (no 2)...

Kevin Anderson (no 8), qui figure quant à lui dans le haut du tableau, a décroché sans trop de difficultés son ticket pour les 8es de finale de lundi. L'outsider sud-africain, qui a échoué lors de ses trois premières apparitions à ce stade de la compétition sur l'herbe de Church Road (2014, 2015, 2017), a dominé le solide Philipp Kohlschreiber (no 25) en trois sets (6-3 7-5 7-5.)

Finaliste du dernier US Open, Kevin Anderson n'a concédé qu'une seule fois son service, dans le deuxième jeu d'un deuxième set qu'il avait entamé en signant le break. Il retrouvera au 4e tour l'Américain Sam Querrey (no 11) ou le Français Gaël Monfils (ATP 44). Avant un éventuel quart de finale face à Roger Federer.

