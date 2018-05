Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Allemand Alexander Zverev, l'un des rares sérieux concurrents de Rafael Nadal, a concédé deux manches contre le Serbe Dusan Lajovic (60e) au 2e tour de Roland-Garros, mais s'est finalement qualifié.

Il affrontera le Bosnien Damir Dzumhur (29e mondial) pour une place en huitième de finale.

Mené deux manches à une et abandonné par sa première balle de service, l'Allemand de 21 ans a accéléré dans les deux derniers sets, pour s'imposer en un peu moins de trois heures et demie, et éviter ainsi une sortie prématurée. Il a gagné sur le score de 2-6 7-5 4-6 6-1 6-2.

Vainqueur du tournoi de Munich et du Masters 1000 de Madrid, et finaliste du Masters 1000 de Rome, Zverev espère franchir un palier sur l'ocre parisien, lui qui n'a atteint qu'une seule fois le cap des huitièmes de finale en Grand Chelem (Wimbledon 2017).

De son côté, le Bulgare Grigor Dimitrov, 5e mondial, s'est qualifié pour le 3e tour, en s'imposant face à l'Américain Jared Donaldson, 57e à l'ATP, en cinq manches (6/7 (2/7) 6-4 4-6 6-4 10-8) au terme d'une bataille de 4h19.

Dimitrov affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco (31 ans, 35e mondial), pour une place en huitièmes de finale.

Jusqu'ici, le tournoi parisien n'a pas réussi au dernier vainqueur du Masters en novembre à Londres. A 27 ans, Dimitrov n'a jamais dépassé le 3e tour de Roland-Garros (2013 et 2017), et a subi quatre éliminations d'entrée en sept participations.

