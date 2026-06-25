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Toute la Suisse romande désormais en fort danger canicule

Keystone-SDA

Toute la Suisse romande est désormais en fort danger de canicule. Météosuisse a relevé de 3 à 4 jeudi le niveau de danger sur son site internet pour les régions de Suisse romande qui était encore en danger marqué (3) mercredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En Suisse alémanique, MétéoSuisse n’a quasi pas modifié sa carte des dangers. Le nord du Plateau et le nord des Grisons sont au niveau 4, de même que la plainte du Tessin, tandis que les Préalpes restent au niveau 3. A noter qu’un danger marqué de violents orages est signalé ce jeudi en Valais, en particulier dans le Haut-Valais, ainsi qu’au sud du canton de Berne.

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