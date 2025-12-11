TPF: l’accusé dans le procès de l’attaque à la grenade se tait

Keystone-SDA

Le procès d'un Bâlois de 54 ans, accusé d'avoir placé une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse a débuté devant le Tribunal pénal fédéral. Répondant de tentative d'assassinat, il a choisi de se taire.

(Keystone-ATS) Lors de son interrogatoire en début d’audience, l’homme a refusé de répondre sur le fond et s’est référé au dossier du procès. Il a prétendu ne pas avoir voulu tuer sa bien-aimée. Interrogé alors sur ce qu’il entendait faire, il n’a pas répondu.

Selon l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération (MPC), le quinquagénaire a placé le 31 janvier 2024 une grenade à fragmentation dégoupillée contre la voiture de son ex. Le véhicule était parqué dans le quartier résidentiel de Lörrach (D).

Lorsque la femme est entrée dans la voiture, la grenade est tombée sur le trottoir et a explosé après quelques secondes. Indemne, l’occupante a pu quitter la voiture avant que celle-ci ne soit la proie des flammes. Les éclats ont causé des dommages dans un rayon de 40 mètres.