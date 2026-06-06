TPF: renouvellement de l’infrastructure entre Montilier et Sugiez

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) mettent à l’enquête publique le renouvellement de l'infrastructure sur la bifurcation entre Montilier et Sugiez (FR), prévu à l’été 2028. L'investissement est estimé à 8 millions de francs, dont une partie à charge des CFF.

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(Keystone-ATS) Le projet, mené avec les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), vise à garantir la pérennité et la fiabilité de l’infrastructure ferroviaire sur le tronçon, ont indiqué les TPF. Il porte sur 318 mètres de voie, dont ces derniers ont la charge avec l’ex-régie fédérale, au niveau de la bifurcation entre Montilier et Sugiez.

«Les infrastructures de celle-ci arrivent en fin de vie», précise la compagnie dans un communiqué publié vendredi. «Nécessaires», ces travaux permettront non seulement de remplacer l’appareil de voie vieillissant, mais aussi de moderniser plusieurs installations annexes, comme le passage à niveau et la ligne de contact.

Vers Neuchâtel

Le chantier comprend encore la mise en conformité des installations de sécurité, certaines arrivant à échéance à l’horizon 2028. Le renouvellement de l’infrastructure permettra en outre d’augmenter la vitesse de circulation dans la courbe de la bifurcation à 70 km/h. Ce qui assurera au mieux la stabilité de l’horaire.

Le tronçon est à la croisée de plusieurs lignes, dans la mesure où il est emprunté par les TPF (Neuchâtel-Anet-Morat), mais aussi par les CFF (Lausanne-Palézieux-Payerne) et par le BLS (Payerne-Morat-Chiètres-Berne). Sous réserve des procédures, le chantier débutera au printemps 2028 et durera jusqu’à la fin 2028.