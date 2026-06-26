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Trafic complètement interrompu en gare de Lausanne

Keystone-SDA

Le trafic ferroviaire a été complètement interrompu vendredi à la mi-journée en gare de Lausanne et devrait le rester jusqu'en milieu d'après-midi. En cause: une absence de tension en raison d'un dérangement aux installations ferroviaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Une ligne de contact a été arrachée par un train IC1 lors de son arrivée en gare de Lausanne. Cela a créé un dérangement impliquant l’arrêt complet de la circulation des trains en gare de Lausanne», indiquent les CFF dans un communiqué. Les travaux de réparation sont en cours.

Les CFF précisent que les trains grandes lignes Genève – Lausanne et Bienne – Lausanne terminent leur course à Renens. Sur la ligne du Plateau, les trains terminent leur course à Palézieux (IR15) et Fribourg (IC1). Sur la ligne du Simplon, les trains IR90 et IR95 rebroussent à Vevey. Des suppressions de trains ont également lieu en trafic régional.

Des transports alternatifs sont en cours de mise en place, le temps d’effectuer les réparations. Les CFF recommandent de consulter l’horaire en ligne sur www.cff.ch avant le voyage.

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