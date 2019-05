Douze personnes ont été incarcérées la semaine dernière dans le cadre du démantèlement d'un trafic de stupéfiants "à grande échelle". Il s'étalait entre l'Alsace, le Benelux et l'Allemagne, a annoncé mardi la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Lors des perquisitions, "plus de sept kilos d'héroïne, plus d'un kilo et demi de cocaïne, des dizaines de milliers d'euros, une presse à héroïne, des armes, une grenade, une dizaine de véhicules" ont été saisis, est-il détaillé dans un communiqué de la Jirs.

L'enquête avait débuté en 2018 par des soupçons portant sur "l'existence d'un trafic de stupéfiants, plus précisément d'héroïne et de cocaïne à Colmar et dans les villages à l'ouest de cette ville".

Les investigations et les surveillances ont permis de mettre au jour "un important trafic de stupéfiants impliquant une vingtaine de protagonistes présentant la particularité d'être jeunes, actifs, organisés en un réseau hiérarchisé et pour certains dangereux", ont précisé les autorités.

Trafic transfrontalier

Selon l'enquête, trois personnes étaient à la tête de ce réseau qui serait à l'origine de l'"importation de stupéfiants à grande échelle entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne depuis le début de l'année 2016 jusqu'à la fin du mois de mai 2019", selon le communiqué.

La "structure dirigeante" pouvait compter sur des "hommes de main, au nombre de huit au moins, (...) notamment pour le transport des stupéfiants ou de l'argent, pour la revente de la drogue", est-il ajouté. Un troisième cercle de personnes était sollicité pour des tâches annexes "telles que prêt de véhicules, location de chambres d'hôtel".

Dix ans de prison

Quinze personnes avaient été placées en garde à vue après leur interpellation le 20 mai à Colmar et Turckheim, une commune avoisinante, par quelque 280 membres des forces de l'ordre.

A l'issue des auditions, douze hommes et trois femmes ont été présentés à un juge d'instruction de la Jirs. Deux personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, douze incarcérées et une dernière a souhaité un délai pour préparer sa défense. Les suspects encourent dix ans d'emprisonnement.

