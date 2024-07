Trafic ferroviaire interrompu entre Schaffhouse et Singen (D)

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le trafic ferroviaire sur la ligne Schaffhouse-Stuttgart a été temporairement interrompu mercredi matin entre Schaffhouse et Singen en Allemagne. La raison de cette interruption résulte de la chute d’un arbre, ont indiqué les CFF.

Des bus de remplacement ont été mis à disposition des voyageurs entre Schaffhouse, gare du Nord, et Singen, a indiqué le service d’information des CFF tôt mardi matin via le service de messages courts sur X. La situation a pu être rétablie peu après 07h00. Les voyageurs doivent toutefois encore s’attendre à des retards et à quelques suppressions de trains.