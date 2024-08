Trafic sur l’A2 au Gothard: les retours du sud créent des bouchons

(Keystone-ATS) Les retours de vacances méridionales se sont à nouveau transformés en épreuve de patience pour de nombreux automobilistes et leurs passagers, à la veille de la reprise scolaire dans 13 cantons alémaniques. Au Gothard, l’attente était d’une heure et demie dimanche.

Comme la veille, les véhicules ont été bloqués devant le portail sud du tunnel du Gothard sur une dizaine de kilomètres entre Faido TI et l’aire de repos d’Airolo, indique le Touring Club Suisse (TCS) sur le service de messagerie X.

Les voitures se sont également accumulées en direction du sud devant le portail nord du Gothard dans le canton d’Uri. Les véhicules y étaient immobilisés sur une longueur de quatre kilomètres.

Lundi, c’est la rentrée scolaire dans les cantons d’Aarau, d’Appenzell-Rhodes intérieures et extérieures, de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, dans la partie germanophone de Berne, dans les cantons de Glaris, des Grisons, d’Obwald, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Schwyz, de Soleure et de Thurgovie.