Le géant ferroviaire suisse en chiffres Luigi Jorio 20. septembre 2019 - 11:02 En termes de passagers transportés, de ponctualité et de sécurité, les Chemins de fer fédéraux suisses sont les plus efficaces d’Europe. Pour autant, les critiques qui dénoncent une péjoration de l’offre ne manquent pas. La Suisse dispose d’un des réseaux ferroviaires les plus longs et les plus denses du continent, avec un total de quelque 5100 kilomètres de voies. La plus grande partie des lignes (environ 3200 km) est gérée par les Chemins de fer fédéraux (CFF). Née en 1902, l’ancienne régie fédérale est devenue société anonyme en 1999. Le réseau ferroviaire suisse est le meilleur d’Europe pour ce qui est du nombre de passagers transportés, de la ponctualité des trains, des kilomètres parcourus par passager et des accidents, selon le European Railway Performance Index. Mais ce que les statistiques ne montrent pas, c’est un mécontentement croissant, tant parmi les voyageurs que parmi le personnel. Un défi que devra affronter le nouveau patron des CFF, après qu’Andreas Meyer, en poste depuis 2007, a annoncé sa démission pour fin 2020. Passagers et kilomètres parcourus Les trains des CFF transportent jusqu’à 1,25 million de passagers par jour. Depuis l’introduction de l’horaire cadencé en 1982, le nombre a passagers a constamment augmenté. Chaque année, les CFF transportent plus de 450 millions de personnes. Avec une moyenne annuelle par tête de 2451 kilomètres, les habitants de la Suisse sont ceux qui parcourent les distances les plus longues d’Europe en train. Depuis juin 2016, le voyageur qui traverse les Alpes en train peut emprunter le tunnel de base du Gothard, le plus long tunnel ferroviaire du monde (57 km). Trains et infrastructures Avec l’augmentation de la demande, le nombre de convois a également augmenté. Chaque jour, plus de 10'000 trains circulent sur le réseau des CFF, dont 83% sont des trains de voyageurs. Malgré les interventions réalisées ces dernières années, le réseau ferroviaire est près d’atteindre à nouveau ses limites de capacité sur de nombreuses lignes. Dans le cadre du projet Étape d'aménagement 2035, le Parlement a approuvé des investissements pour près de 13 milliards de francs. Prix Mais l’augmentation de l’offre a un coût, qui se répercute sur les usagers. Pour aller de Berne à Zurich en train, et couvrir une distance d’environ 100 kilomètres en moins d’une heure, il faut débourser aujourd’hui 51 francs, soit 20 de plus qu’en 1990. La hausse affecte également l’abonnement général, dont le prix a presque doublé en 30 ans. L’abonnement général est valable sur toutes les lignes CFF et sur la plupart des autres chemins de fer du pays. Il donne également accès aux bus, aux trams, aux bateaux et offre des réductions sur de nombreux chemins de fer de montagne. Ponctualité Plus de 90% des passagers arrivent à destination à l’heure. Mais les statistiques des CFF sont à analyser avec précautions: elle se basent en effet sur un pourcentage de passagers et non sur le nombre de trains qui tiennent les horaires. Une autre statistique élaborée par un informaticien, arrive à des conclusions différentes: sur de nombreuses lignes, plus de 20% des trains enregistrent des retards supérieurs à trois minutes. Sous la pression politique, les CFF devraient introduire un nouveau système de remboursement en cas de retard. Sécurité et accidents Les retards mis à part, le client peut être satisfait de la sécurité du réseau ferroviaire suisse. Bien que le nombre de déraillements soit resté presque constant au fil des années, les cas de collisions impliquant des trains ont nettement diminué depuis 2012. Cependant, le récent accident avec une porte défectueuse qui a coûté la vie à un contrôleur des CFF a remis au premier plan la question de la sécurité ferroviaire. Ces dernières années, la qualité de l’offre n’a cessé de décliner à cause des innombrables programmes d’économies, dénonce le Syndicat du personnel des transports (SEV). La Commission des transports de la Chambre basse du Parlement fédéral a aussi demandé aux CFF d’en faire davantage pour l’exploitation ordinaire et l’entretien des infrastructures.