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Traite d’êtres humains: 27 interpellations en Suisse

Keystone-SDA

Vingt-sept interpellations ont eu lieu en Suisse le mois passé dans le cadre d'une opération internationale visant à démanteler des réseaux de traite d'êtres humains. Au total, 1024 personnes en cinq jours ont été arrêtées dans 59 pays sur quatre continents.

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(Keystone-ATS) L’opération a aussi permis d’identifier 61 victimes potentielles en Suisse, a indiqué lundi Mélanie Lourenço, porte-parole de l’Office fédéral de la police (fedpol), à Keystone-ATS. Elle a précisé ne donner aucune information supplémentaire sur des cas individuels ou des procédures en cours.

Plus tôt, Interpol avait annoncé un total de 2070 victimes identifiées. Parmi elles, 10% sont des mineurs des Amériques du Nord, Centrale et du Sud contraints à la prostitution, ou des adultes envoyés sur d’autres continents pour du travail, de la mendicité et des activités criminelles forcées.

L’opération mondiale «Global Chain» a été menée par les autorités autrichiennes et roumaines entre le 8 et le 12 juin et coordonnée par Interpol, Europol, Frontex et Ameripol. Elle a mené à l’engagement en Suisse de 13 polices cantonales.

Ainsi, 139 membres des forces d’intervention ont procédé à des contrôles ciblés de lieux, de personnes, de documents et de véhicules. Ils ont contrôlé 161 localités, 415 personnes, 245 documents et 13 véhicules, détaille Mme Lourenço.

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