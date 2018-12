A la clinique des colis, il y a beaucoup à faire pendant la période d'avant Noël. Entre fin novembre et fin décembre, la Poste augmente ses effectifs d'environ un tiers en engageant des travailleurs temporaires.

Au fil des années, le nombre de colis à traiter dans les bureaux de poste augmentent, car de plus en plus de marchandises sont achetées dans les boutiques en ligne. Entre 2014 et 2016, les trois centres de tri existants de Daillens (canton de Vaud), Frauenfeld (Thurgovie) et Härkingen (Soleure) ont donc été agrandis. D'ici à 2020, la Poste prévoit d'ouvrir trois nouveaux centres régionaux de traitement des colis à Cadenazzo (Tessin), Untervaz (Grisons) et Vétroz (Valais) afin de faire face à l'augmentation du volume de paquets.