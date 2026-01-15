Transfert de Bolsonaro ordonné dans une prison «plus favorable»

Keystone-SDA

Un juge brésilien a ordonné jeudi que l'ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, soit transféré dans une prison aux conditions "plus favorables" que celles de son lieu d'incarcération actuel.

1 minute

(Keystone-ATS) Détenu depuis fin novembre au siège de la Police fédérale à Brasilia, l’ancien dirigeant d’extrême droite, 70 ans, doit être conduit de façon «immédiate» au complexe pénitentiaire de Papuda, situé également dans la capitale, selon cette décision judiciaire consultée par l’AFP.