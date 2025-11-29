Transfrontalier: les enjeux liés à la forêt discutés à Morteau (F)

Keystone-SDA

Des professionnels français et suisses, issus du monde académique et de la recherche, des experts et des acteurs locaux, ont échangé récemment à Morteau (F) sur les enjeux climatiques qui touchent le massif forestier. La gestion des risques d'incendies a été notamment discutée.

(Keystone-ATS) «Ce temps d’échange a permis de nourrir une réflexion transfrontalière sur l’avenir de la forêt face au changement climatique et la prévention des risques associés en milieu forestier», a indiqué vendredi l’Agglomération urbaine du Doubs qui regroupe la Communauté de communes du Val de Morteau (F) et les villes du Locle-Les Brenets et de La Chaux-de-Fonds.

Les impacts des changements climatiques sur les forêts jurassiennes se concrétisent notamment en matière de production du bois, de séquestration et de stockage de carbone, de préservation de la biodiversité et de protection des risques, a expliqué Xavier Garcia, responsable à l’Office national des forêts, cité dans le communiqué.

De la lutte à la gestion

Selon Marc Ballmer-Mees, chef de la section Forêt du canton de Neuchâtel, cette situation amène à repenser l’appréhension des risques. Pour lui, «il faut passer d’un paradigme de lutte contre les incendies à une logique de gestion des incendies de forêt».

Pour y parvenir l’action collective doit se déployer de façon transversale, en matière de politique agricole, de gestion forestière, d’information et de formation. Tous les acteurs dont les élus, les propriétaires, les services de secours, les acteurs du tourisme, les professionnels de la filière bois, devraient être formés aux risques incendie.

«La coopération transfrontalière se révèle être un levier essentiel dans la prévention et dans la préparation du territoire face aux évolutions climatiques et aux risques en cause», ont estimé les experts.