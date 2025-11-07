La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Transition énergétique au 2e jour du sommet précédant la COP30

Keystone-SDA

Le président brésilien Lula a estimé vendredi que "le modèle de développement basé sur l'utilisation intensive de combustibles fossiles" était intenable, au deuxième jour du sommet de dirigeants mondiaux en prélude à la COP30 à Belem.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Deux ans après l’adoption inédite à la COP28 à Dubaï d’un engagement général à sortir progressivement des énergies fossiles, le thème ne figure pas comme tel à l’agenda de la conférence climat qui s’ouvrira lundi dans cette ville d’Amazonie brésilienne.

Mais certains pays comme le Brésil – pourtant huitième producteur mondial de pétrole – tiennent à remettre le sujet au coeur des débats.

«La Terre ne peut plus supporter le modèle de développement basé sur l’utilisation intensive de combustibles fossiles qui a prévalu au cours des 200 dernières années», a lancé Luiz Inacio Lula da Silva en ouvrant une session consacrée à la transition énergétique, au deuxième et dernier jour du sommet.

