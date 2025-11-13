TransN: fin de la vente de billets à bord des bus

Keystone-SDA

A l'occasion du nouvel horaire des transports publics le 14 décembre, transN va arrêter de vendre des billets à bord des bus. Des améliorations, notamment en matière de correspondances en soirée et d'offre, sont prévues l'an prochain.

(Keystone-ATS) En 2026, plusieurs lignes verront aussi leur offre être renforcées a indiqué jeudi le transporteur neuchâtelois TransN. Les changements principaux concernent la ligne 421 (Neuchâtel – Cernier), avec des départs supplémentaires et des prolongements jusqu’à Cernier. Une paire de courses est ajoutée aussi sur la ligne 426 (Nordic’Bus Les Hauts-Geneveys – Tête-de-Ran).

Sur la ligne ferroviaire R21 (Neuchâtel – Buttes), deux courses sont ajoutées pour répondre aux besoins des élèves du collège de Fleurier. Au Locle, la ligne 341 (Le Locle, Monts – gare/centre ville – Verger) voit son offre renforcée, avec huit paires de courses supplémentaires en journée.

Le changement d’horaire entraînera aussi une modification pour la clientèle de certaines lignes car les billets ne seront plus vendus par les conductrices et conducteurs. «Cette évolution a pour objectif de fluidifier l’embarquement et d’améliorer la ponctualité. Elle s’inscrit dans une tendance nationale, afin d’harmoniser les pratiques», a expliqué transN.

Les oblitérateurs restent en place dans les bus. Les véhicules ne disposant pas d’un oblitérateur en seront prochainement équipés.