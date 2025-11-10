Transparence du financement des partis politiques bernois dès mars

Keystone-SDA

Les nouvelles obligations en matière de transparence dans le canton de Berne s’appliqueront pour la première fois lors des élections cantonales de mars 2026. Les partis et les candidats devront déclarer les recettes et les dons lorsque certains montants sont dépassés.

1 minute

(Keystone-ATS) Les obligations de déclaration concernant les campagnes de votation s’appliqueront quant à elles à partir de juin 2026. Ces règles sur la transparence doivent renforcer la confiance à l’égard du travail politique et assurer l’égalité des chances lors des campagnes électorales, a rappelé lundi le canton de Berne.

Quiconque conduit une campagne électorale engageant plus de 30’000 francs de dépenses doit désormais déclarer le total des recettes, ainsi que certains dons supérieurs à 9000 francs perçus pour son financement. Les partis et les personnes peuvent dès à présent déclarer les recettes et les dons sur une plateforme numérique.