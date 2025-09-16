Transport régional: le Conseil des Etats veut 160 millions de plus

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Les transports publics régionaux bénéficieront d'une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Le Conseil des Etats a décidé mardi d'augmenter de 160 millions le crédit d'engagement demandé par le Conseil fédéral.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les transports publics régionaux (TRV) comprennent les RER et les bus desservant les agglomérations et les régions environnantes, mais aussi certaines liaisons par câble et par bateau.

Le Conseil fédéral propose 3,36 milliards de francs pour les trois prochaines années. Cela représente une augmentation de 2,3% par rapport au crédit d’engagement décidé par le Parlement en 2021.

Ce montant tient toutefois compte d’une baisse des moyens financiers fédéraux pour le trafic régional à partir de 2027, conformément au programme d’allègement budgétaire. Les coûts non couverts planifiés devront être réduits de 5% dès 2027.

Pour le Conseil des Etats, une telle réduction de moyens ne tient pas compte de l’accroissement démographique et des besoins des régions périphériques, a déclaré Marianne Maret (Centre/VS) au nom de la commission. Cette baisse de 5% intervient en outre un avant le débat au Parlement sur les coupes budgétaires de la Confédération.

L’enveloppe supplémentaire de 160 millions a été acceptée par 26 voix contre 14.

