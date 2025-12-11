Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Les transports publics régionaux bénéficieront d'une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Le National a accepté jeudi la proposition du Conseil des Etats d'augmenter de 160 millions le crédit d'engagement demandé par le Conseil fédéral.

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral proposait 3,36 milliards de francs pour les trois prochaines années. Cela représentait une augmentation de 2,3% par rapport au crédit d’engagement décidé par le Parlement en 2021.

Ce montant tenait toutefois compte d’une baisse des moyens financiers fédéraux pour le trafic régional à partir de 2027, conformément au programme d’allègement budgétaire. Les coûts non couverts planifiés doivent être réduits de 5% dès 2027.

Le Conseil des Etats a refusé une telle réduction des moyens. Le National, qui voulait initialement suivre le gouvernement, a finalement plié, par 112 voix contre 76. Au grand dam de l’UDC et d’une partie du PLR.