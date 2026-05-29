Transports publics fribourgeois: bénéfice de 4,3 millions en 2025

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont enregistré un bénéfice de 4,3 millions de francs en 2025, meilleur que ce qui était prévu. Ce résultat s'explique par une nouvelle fréquentation record, qui s'est élevée à plus de 39,5 millions de voyageurs (+0,96% par rapport à 2024).

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(Keystone-ATS) Le budget tablait sur des recettes voyageurs en recul, en lien avec le transfert de l’exploitation de la ligne S40 (Romont-Fribourg) et de ses 1,2 million de voyageurs aux CFF. «C’était compter sans l’attrait toujours grandissant pour les transports publics, d’autant que l’offre s’est étoffée l’année dernière», ont indiqué vendredi les TPF.

«Une gestion rigoureuse des charges participe également à ce bon résultat», a précisé le transporteur fribourgeois. En 2024, les TPF avaient enregistré une perte de près de 1,5 million de francs.

Un autre segment d’activité a contribué à dégager un bénéfice: le transport non concessionné. Les TPF ont ainsi coordonné, sur mandat des CFF, le remplacement de trains par des bus entre Fribourg et Berne durant l’été dernier. Une opération qui a nécessité chaque jour le déploiement de 70 véhicules et de 180 personnes.

Dans le détail, TPF Trafic boucle sur un bénéfice de 7 millions de francs, dont une grande partie sera mise en réserve pour une éventuelle année plus difficile. De son côté, TPF Immo a clôturé l’exercice avec une perte de 2,46 millions de francs.

Si les chiffres restent négatifs pour cette division, la situation s’améliore, conformément aux prévisions. En 2024, la perte se montait à 4,25 millions de francs. Plusieurs surfaces ont trouvé preneur et génèrent désormais des rentrées supplémentaires. C’est le cas à Bulle et à Châtel-St-Denis. Un déficit est encore prévu pour cette division en 2026.

Meilleure ponctualité des bus régionaux

La ponctualité s’est améliorée pour les bus régionaux depuis l’introduction de l’horaire 2025, où le temps de parcours et le minutage de nombreuses lignes ont été revus, ont relevé les TPF. Elle s’est élevée à 88,12%, soit 5 points de mieux que l’année précédente.

Pour les trains, la ponctualité a régressé de 96,38% en 2024 à 95,64% en 2025. «Cette baisse s’explique par des travaux à certains endroits du réseau», peut-on lire dans le communiqué.

La décarbonisation de la flotte des TPF va se matérialiser en décembre avec l’arrivée de 24 bus électriques du modèle Mercedes-Benz eCitaro. Ensuite, 35 nouveaux bus électriques du même modèle seront livrés dans le courant de l’année 2027.